L'Spar Girona continua perfilant la plantilla per a la temporada vinent i avui ha anunciat un nou moviment. El club ha decidit renovar el contracte d'Iho López un any més, pel que la jugadora de Blanes, de 23 anys, formarà part del primer equip. Aquest últim curs l'ha jugat cedida al GeiegUni, de Lliga Femenina 2, encara que participava habitualment en els entrenaments dirigits per Alfred Julbe.

"Estem contents perquè una jugadora gironina formarà part de la primera plantilla. Té possibilitats reals de seguir creixent i viurà la seva primera experiència com a professional, gaudint de minuts. Té molt de potencial i un físic important. Tot i que el salt és molt gran, segur que ens ajudarà en aquest inici de temporada, en el que tindrem moltes baixes i segur que serà complicat", ha valorat Pere Puig, director esportiu del club.

Forjada al Bàsquet Blanes, en edat cadet l'ala pivot va entrar a formar part de l'Uni. Sent junior, el curs 13/14, va disputar els seus primers minuts a Lliga Femenina 1 i l'any següent també va formar part de la plantilla que va aconseguir el seu primer campionat de Lliga. Tot i això, no va tenir continuïtat i va marxar als Estats Units a competir a la NCAA (Florida State Seminoles). La tardor del 2018 va patir una greu lesió per culpa d'un accident de cotxe i un cop tancada aquesta etapa va tornar a Girona per agafar experiència amb el seu filial.

Amb Iho López confirmada, l'Spar Girona ja disposa de deu jugadores per a la plantilla del curs vinent. S'uneix així a Júlia Soler, Julia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, Kennedy Burke, Binta Drammeh i Rebekah Gardner.