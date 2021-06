A l’espera de concretar l’escenari definitiu on jugarà els partits el Llagostera, el club ja comença a perfilar la plantilla de la temporada vinent a Primera RFEF. D’entrada, David Bigas, Joan Maynau, Alejandro Marcos, Santi Magallán, Diego González, Pau Salvans, Jonathan Dubasin, Christian Dieste i Albert Torra acaben cessió o contracte i no continuaran. Per la seva banda, Oriol Alsina negocia amb Pitu Comadevall, Aimar Moratalla, Marcos Pérez, Sascha, Andreu Guiu, Juan Forlín i David Garcia, que també finalitzen el vincle aquest 30 de juny, l’ampliació del seu contracte. Els jugadors que tenen contracte en vigor i, per tant, haurien de continuar al club són Pere Martínez, Aleix Roig, Juvanteny, Sergio Cortés, Marc Manchón, Gil Muntadas, Yousseff, Adri Garcia, Lucas Viale, Julen Monreal i Joan Puig. En els pròxims dies, s’haurien d’anar desencallant més renovacions.