L’esport en general i el futbol en particular, a escala mundial, van viure ahir un gran ensurt quan el danès Eriksen es va desplomar en ple partit de l’Eurocopa contra Finlàndia. El Parken Stadium de Copenhague estava ple i a la grada tot eren rialles i càntics fins que al minut 44 el silenci va trencar el ressò dels tambors. En una jugada d’atac per banda esquerra dels danesos, el migcampista de l’Inter de Milà Christian Eriksen s’apropava al seu company per rebre la pilota o fer una paret. Quan va rebre l’esfèrica el «10» de Dinamarca va caure de manera fulminant. En el mateix moment que el seu cap va colpejar la gespa dos jugadors finesos i tres del seu propi equip es van adonar de la gravetat de la situació i van demanar a corre-cuita les assistències mèdiques del conjunt danès. L’excentral del Sevilla i capità dels vermells, Kjaer, va intentar fer els primers auxilis, amb molt d’encert perquè va evitar que s’empassés la llengua. Segons més tard, els seus companys, amb cares desencaixades, amb les mans al cap i amb un reguitzell de llàgrimes als ulls el van encerclar per respectar l’intimitat del moment i evitar que les càmeres captessin uns moments duríssims, quan s’intentava reanimar-lo. Havia patit una aturada cardio-respiratòria.

Gairebé un quart d’hora va romandre l’ex del Tottenham sobre el terreny de joc quan els jugadors van desfilar cap als vestidors amb l’incertesa de què passaria amb la segona meitat. En primer moment, el col·legiat anglès Taylor va decretar la suspensió del partit. La UEFA, l’institució encarregada de l’organització de l’esdeveniment, mantenia informats a tots els aficionats del transcurs del succeït a Eriksen. Més d’una hora més tard, la mateixa UEFA va comunicar que «a partir de la petició dels jugadors d’ambdues seleccions, hem acordat reprendre el partit entre Dinamarca i Finlàndia a partir de dos quarts de nou del vespre. Es jugaran els darrers quatre minuts de la primera part, hi haurà un descans de cinc minuts i després la segona part». La decisió va ser unànime i es van respectar els desitjos d’Eriksen que a través d’una videotrucada va dir als seus companys que tornessin al camp ja que es «trobava millor i estabilitzat a l’hospital». El pitjor, pel que semblava, havia passat. Dinamarca va acabar perdent, però, 0-1, enmig d’un allau de missatges de suport al jugador.

Eriksen, de 29 anys, milita a l’Inter, on ha disputat la seva primera temporada al Giussepe Meazza. Els italians van fer una inversió de 27 milions d’euros el passat estiu quan van decidir incorporar-lo del Tottenham, on el danès va haver de sortir degut a la mala relació amb l’entrenador de llavors, José Mourinho. Enguany, el migcampista ha disputat un total de 34 partits i ha vist porta en 4 ocasions. Abans de fitxar pel club londinenc, Eriksen va brillar a l’Ajax d’Amsterdam, club que va rebre prop de 15 milions per traspassar-lo. L’havien fitxat de juvenil quan Eriksen jugava a l’OB Juventud danès.