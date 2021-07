Els Jocs de Tòquio van aixecar ahir el teló amb una cerimònia que va barrejar tradició i tecnologia en un estadi a porta tancada i envoltat de manifestants i curiosos, a l’altura d’una cita olímpica que promet ser la més estranya fins ara. Un any i quatre mesos després de l’ajornament de Tòquio 2020, que van transcórrer amb una constant remor sobre la cancel·lació per la pandèmia, la cerimònia inaugural va obrir l’esdeveniment esportiu, amb un espectacle que es va prolongar durant gairebé 4 hores. La tennista Naomi Osaka va fer l’últim relleu i va encendre el peveter. El silenci de les graderies buides va jugar una mala passada, perquè deixava sentir les enèrgiques protestes dels manifestants que es van congregar als voltants de l’Estadi Olímpic, unes reivindicacions que se succeeixen des de fa setmanes a Tòquio en contra dels Jocs.

L’espectacle inaugural va arrencar amb un homenatge a la solitud i a l’aïllament causats per la pandèmia, amb actors fent exercici sobre màquines separades a una enorme distància entre si sobre el terreny de Joc de l’estadi. El van seguir diferents exhibicions de les arts escèniques tradicionals i contemporànies japoneses, amb picades d’ullet a diverses èpoques i regions del país, i amb un repartiment compost per un ampli elenc de celebritats nipones. També va haver-hi homenatges per als Jocs de Tòquio de 1964, com uns gegantins anells de fusta fets amb arbres nascuts de llavors que van plantar atletes participants en l’anterior cita olímpica, i als freqüents desastres naturals que ha afrontat el país.

En un dels punts àlgids de la cerimònia, prop de 2.000 drons van dibuixar sobre el cel de l’estadi olímpic una gegantesca esfera en blau indi per representar l’emblema dels Jocs, que es va transformar després en un globus terraqüi mentre sonava una versió d’«Imagine» interpretada per músics dels cinc continents, entre ells el gadità Alejandro Sanz. Els atletes van desfilar abillats amb màscares i respectant, alguns més que uns altres, la distància social de dos metres que recomanen els amfitrions en els seus protocols de prevenció de contagis durant els jocs, coneguts com «Playbooks».

Protagonisme femení

Una àmplia majoria dels 206 equips que van desfilar ahir en la cerimònia van acceptar la invitació del COI de presentar per primer cop una parella, home i dona, de banderers. Per Espanya van ser Mireia Belmonte i Saúl Craviotto.