A Lleida, a partir de demà, el CPA Girona i el CPA Olot intentaran demostrar que l’Europeu de patinatge artístic, en la modalitat de grups de xou, continua tenint accent català. Avui es farà el primer tastet amb la competició júnior i tots dos clubs també hi seran representats. «Les dues coreografies són les d’aquesta temporada, amb el sènior hem seguit i el júnior aquest any ha canviat. Representa el caos: unes noies d’escola privada que es revolucionen vers la mestra, la docent. En el xou gran, tant si ens agrada com si no, no ens podrem desfer de la nostra pròpia ombra», comenta Nuri Soler, entrenadora del CPA Girona. Tots dos conjunts fa temps que treballen fort esperant la seva oportunitat. «La coreografia està molt ben defensada i treballadíssima per la pandèmia, ja que fa dos anys. Això sí, l’hem reforçat. L’objectiu? Tornar a aconseguir podi i poder liderar altra vegada els grups de xou», defensa Ricard Planiol, el director tècnic del CPA Olot.

Els passats Campionats de Catalunya i d’Espanya van ser una bonica prova que va deixar satisfets Soler i Planiol. «Als estatals vam fer una bona actuació, superant de llarg la posada en escena del català. Vam acabar contentes, tot i que ens falta arribar al punt màxim de perfecció. No podem oblidar que aquesta és una temporada dura, perquè hi ha confinaments constants. I l’equip està obligat a donar-ho tot, tota l’estona, perquè ha de superar un obstacle darrere l’altre: entre confinaments, lesions, entrenaments durs amb mascareta...», confessa Soler. Planiol també diu la seva: «Realment arribem molt bé, tot i que la incertesa de tenir algú confinat sempre està present. La situació és complicada i angoixant, perquè mai saps si hi haurà alguna baixa o tindràs a tothom disponible. Sense anar més lluny, en el darrer campionat de júnior ens van confinar una patinadora i vam haver de prendre decisions de pressa i corrents. Sort que vam trobar qui la substituís...».

La maleïda pandèmia, que sembla que no s’acabi mai, donarà un petit respir: es permet la presència d’espectadors a l’Europeu. Soler i Planiol ho celebren. «Amb aforament limitat, però per fi tindrem la gent al nostre costat. Això encara ens fa estar més il·lusionats. Tenim ganes de sentir-los i esperem que això ens doni forces per ser el millor equip», diu Soler. «L’espectacle s’ha de poder veure, ja ho estem comprovant aquests dies amb els Jocs Olímpics. La televisió pot ajudar molt, però no és el mateix. El públic participa quan hi és, no des de casa. I les patinadores se senten més motivades perquè noten l’afició i això els dona un extra per competir», finalitza Planiol.