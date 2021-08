Adel Mechaal ha aconseguit la classificació directa per la final de 1.500 en una semifinal disputada a un ritme brutal que ha acabat amb un nou rècord olímpic del kenià Abel Kipsang (3:31,65). L'atleta palamosí ha anat avançant posicions per intervenir en l'esprint final, que ha gestionat amb solvència per acabar quart amb 3:32,29, rècord personal. Mechaal li ha dedicat la classificació per a la final a la seva mare, ingressada al Trueta per una leucèmia. La final masculina de 1.500 es disputarà dissabte, penúltim dia dels Jocs, a les 13:40 hora espanyola.