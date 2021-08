Aquestes paraules d'Adel Mechaal després de classificar-se per la final de 1500 metres a Tòquio m'han emocionat moltíssim. Com a familiar de pacient oncològic, sí, però sobretot com a persona. Quins Jocs Olímpics tan importants per a la salut mental i emocional. pic.twitter.com/ammV3d4Lqt