Amb «il·lusió, ambició i ganes de lluitar per tot» afronta el Barça aquesta temporada. Però sense Leo Messi. Va tenir un record el capità, Sergio Busquets, a peu de gespa pel 10 blaugrana, el gran absent d’un Trofeu Joan Gamper descafeïnat, celebrat al Johan Cruyff. La victòria final, amb golejada inclosa, va maquillar la jornada, que no havia començat massa bé amb alguns xiulets de la graderia dirigits a futbolistes de la primera plantilla com ara Miraljem Pjanić o Samuel Umtiti, durant la tradicional presentació dels jugadors. Aquest cop, amb la novetat de fer-ho al mateix temps que les integrants de la plantilla del femení. La victòria va ser la millor notícia per a un equip que aquest cap de setmana debutarà a la Lliga, però que viu possiblement un dels moments esportivament parlant més complicats de la seva història. Neto hi va posar les aturades, mentre que els gols van ser obra de Memphis, que continua sent la gran sensació de la pretemporada, i també de Braithwaite i Riqui Puig.

Contra el Juventus de Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata i companyia, Memphis va decidir obrir el marcador el més aviat possible. Una pilota dividida i amb camp per davant, la va aprofitar el jove Demir per assistir al neerlandès, que no va fallar a la seva cita amb el gol i va batre el porter amb un xut sec i a mitja alçada. Només havien passat tres minuts. És cert que l’equip italià va picar pedra i va gaudir de bones oportunitats per empatar, però sempre es va topar amb un inspirat Neto. Ho va refusar tot, davant els intents de De Ligt, Morata i el propi Cristiano Ronaldo. Demir va tenir el segon, però la cama de Szczesny va evitar un mal major. A l’austríac, poc abans, li havien anul·lat un gol com també li va passar a Griezmann, minuts més tard.

Va apretar el Juventus al tornar dels vestidors amb Chiesa com a home més perillós. Neto va posar una gran mà davant un xut ajustat de l’atacant italià. Però llavors va aparèixer Braithwaite, en un servei de cantonada cedit per Memphis, per fer el segon amb un potent cop de cap davant el qual hi hauria pogut fer alguna cosa més el porter. La roda de canvis va anar refredant el ritme d’un partit que va acabar amb un altre gol. Ja al descompte, Riqui Puig va enviar un xut des de la mitja lluna que va colar-se a la porteria. Abans havia debutat Emerson Royal, un dels fitxatges d’aquest estiu. Sergio Agüero, també una de les cares noves, no es va deixar ni caure pel Johan Cruyff. L’argentí està lesionat, i en té per unes tres setmanes. Pedri, Èric García i Òscar Mingueza, que acaben de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio amb la selecció espanyola, tampoc van assistir.

Clara victòria del femení

Poques hores abans que el Barça de Koeman s’enfrontés al Juventus, el femení va fer tres quarts del mateix al Johan Cruyff i va golejar sense pietat l’equip italià, al que va superar per un marcador contundent: 6-0.