En el tram final de la seva carrera futbolista, Pepe Costa (Lleida,1961) va jugar dues temporades amb el Palamós a Segona A entre els anys 1989 i 1991. Era un central alt, de més d’un metre noranta d’alçada, que amb l’equip de la Costa Brava va ser molt més protagonista el primer any amb Waldo Ramos (34 partits com a titular) que no pas en el segon, 17 partits, en el qual va jugar poc amb Roberto Álvarez i bastant més amb el seu substitut, Alfonso Barosain, amb qui l’equip s’acabaria salvant en la darrera jornada (0-0 contra el Sabadell amb Costa de titular). Al costat de jugadors com Guitart, Quique Yagüe, Cándido, Condom o Corominas, Pepe Costa va anar esgotant una carrera com a futbolista que havia començat al futbol base del Barça, havia tingut els seus millors moments amb les tres temporades que va jugar a Primera Divisió amb el Sabadell i el Múrcia i que, després de Palamós, només va tenir dues estacions més: Salamanca i Avilés a Segona B. Va deixar de jugar, però, allunyat del futbol Pepe Costa no ha estat mai. Primer al costat de Sandro Rosell i després, des de fa gairebé dues dècades, al Barça on ha estat sempre molt a prop Leo Messi. A qui ha també seguit ara cap a París i al PSG.

En les imatges d’aquests últims dies de Messi i la seva família als aeroports del Prat o de París Le Bourget, a banda del futbolista, Antonella Roccuzzo i els seus tres fills, destacava una figura que, tot i intentar-ho, no sempre pot passar desapercebuda: Pepe Costa. De la mateixa manera que Messi ha canviat el Barça pel PSG, l’excentral del Palamós també ha aterrat al club parisenc. Als dos se’ls hi va acabar el contracte amb el Barça el passat 30 de juny. I cap ha renovat. Retirat del futbol l’any 1993 amb l’Avilés Industrial, dues temporades després de deixar el Palamós, Josep Costa va seguir lligat al futbol de la mà d’una persona que, avui en dia, pocs relacionarien amb Leo Messi: Sandro Rosell.

El paper de Sandro Rosell

L’expresident del Barça treballava llavors per la multinacional Nike al Brasil i Costa va viure uns anys al país sud-americà on va fer una bona relació amb ell. Fins al punt que l’any 2003, Sandro Rosell avala la incorporació de Pepe Costa al Barça com a encarregat de l’oficina d’atenció als jugadors. Una figura habitual en els esports professionals nord-americans que, a poc a poc, es va anar imposant als grans clubs d’aquí. Per exemple el Girona també va crear aquest càrrec quan va pujar a Primera Divisió, i que s’encarrega d’atendre els jugadors en les seves necessitats del dia a dia. Temes burocràtics, ajudar els nous a trobar pis i escoles pels fills, adaptar-se al país i a la ciutat. I així, com qui no vol la cosa, Pepe Costa ha sobreviscut a les presidències de Laporta, Rosell o Bartomeu i a entrenadors com Guardiola, Luis Enrique, Valverde o Koeman, entre d’altres, sense que ningú l’apartés de la seva proximitat amb el vestidor. Ni tan sols Luis Enrique...

Una proximitat amb el vestidor i els jugadors que, de manera progressiva, i amb el vistiplau o la no oposició del Barça, va acabar derivant en una atenció personalitzada a Leo Messi. Les necessitats d’una estrella mundial com l’argentí van fer que Pepe Costa passés a ser una espècie d’ajudant a temps complet del propi Messi. Sempre al seu costat en els desplaçaments del Barça, o fins i tot també de la selecció argentina, Pepe Costa semblava fer les funcions de guarda espatlles. Però, és molt més que això. Confident, acompanyant, «solucionador» de problemes... La relació entre els dos s’ha convertit gairebé en familiar. Sempre junts, durant la temporada i per vacances. Al costat de Messi. Al Barça i ara també al PSG on, per cert, coincidirà amb Neymar que, curiositats de la vida, té al seu costat un perfil d’ajudant molt semblant: Álvaro Costa. Sí, el fill de Pepe Costa que, en ser de la mateixa edat de Neymar i parlar portuguès per haver-se criat al Brasil quan el seu pare hi treballava, va ajudar a l’ara davanter en l’adaptació quan va arribar al Barça. Els dos, Neymar i Álvaro Costa, es van agafar molta confiança fins al punt que ara el fill de Pep Costa treballa a París amb l’estrella del PSG. La mateixa ciutat on ja ha arribat el seu pare.