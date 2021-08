El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha exposat aquest dilluns la dramàtica situació econòmica del club que ha certificat la 'due diligence', amb un deute gegantí de 1.350 milions d'euros, 451 milions de patrimoni negatiu i 551 milions de fons de maniobra negatiu, un viacrucis que té algunes possibles solucions.

"Si el Barça fos una Societat Anònima Esportiva (SAD) com l'Atlètic de Madrid, el Sevilla o l'Espanyol tindria dos mesos per convocar una junta per proposar la dissolució o fer una ampliació de capital, una entrada de nous socis o una capitalització dels préstecs", adverteix a EFE Iván Cabeza, soci director de Laudam Partners i expert en l'economia del futbol.

Però el club blaugrana no és una SAD, de la mateixa manera que en el futbol espanyol professional tampoc ho són el Reial Madrid, l'Athletic Club i l'Osasuna. Quatre 'raras avis'. El Barça jurídicament és una associació esportiva sense ànim de lucre.

"Per a aquestes quatre entitats esportives no es determina exactament quina és la llei que les regula i en cap cas es preveu què s'ha de fer davant una situació com la que viu el Barça", informa Cabeza.

"Des del punt de vista conceptual, tant per a una SAD com per a una entitat com el Barça, tenir patrimoni net negatiu significa que el teu actiu té un valor inferior al teu deute (1.350 milions)". Què implica això? "Que estàs en fallida tècnica, que no pots fer front al teu deute", sentencia l'expert en economia del futbol.

Malgrat tot, existeixen algunes solucions per revertir aquesta complicada situació, encara que totes elles comportarien grans dificultats o debats profunds a l'entitat blaugrana, que ha convertit en un senyal d'identitat el fet de seguir pertanyent els seus socis malgrat la deriva liberal de la indústria del futbol.

"El deute el pots renegociar a llarg termini i amb un pla de viabilitat pots generar els beneficis suficients per poder reestructurar aquesta situació", explica Cabeza. "Però al final això és fiar a futur una situació molt crítica".

I l'horitzó que el Barça contempla quan mira cap endavant no és precisament encoratjador.

"Retenir beneficis de més de 400 milions d'euros en poc temps és molt difícil quan hi ha hagut una baixada dels ingressos que no saps quan es tornarà a recuperar, quan tens una estructura de despeses disparada i has perdut el teu actiu principal, Leo Messi, el teu principal generador d'ingressos i el teu referent, i quan estàs en un moment en el qual el normal seria que esportivament no guanyessis gaire", apunta Cabeza.

De moment, "la solució que està plantejant la junta de Laporta és guanyar temps reestructurant el deute al més llarg termini possible per tenir beneficis i tapar aquest forat".

En aquest sentit, Laporta ha anunciat en la roda de premsa de presentació de la 'due diligence' que s'han aconseguit aixecar 525 milions d'euros amb Goldman Sachs a un interès de l'1,9%.

"Hi ha un pla estratègic sostingut en la credibilitat i l'experiència del nostre equip que farà que aquesta situació sigui transitòria. El club estarà sanejat en dos anys", ha pronosticat el president blaugrana aquest dilluns a l'Auditori 1899 del Camp Nou. "Ha estat necessari fer un pla estratègic per garantir que tenim una empresa en funcionament i així tenir la credibilitat dels creditors", ha afegit.

En aquest sentit, Cabeza considera que el que queda per saber "és quants beneficis ordinaris s'han pressupostat en aquest pla estratègic i quants són extraordinaris, els quals podrien venir d'una bona operació amb el 'Barça Corporate' o fins i tot amb un èxit futur de la Superliga".

La segona opció que tindria al seu abast el Barça per sortir d'aquesta situació és una ampliació de capital. "Hi ha dues maneres de fer-ho: que els socis del club posin capital a fons perdut o que entri algú extern i aporti els diners necessaris, convertint-se en soci. Encara que Laporta ja ho ha descartat públicament", diu Cabeza.

Aquest últim recurs directament convertiria el Barça en una SAD. En el món de l'esport hi ha dos models per a aquest tipus de capital: el majoritari és que vingui un multimilionari o un fons d'inversió i posi diners, i l'altre és el del Bayern de Munic, en el qual com a mínim el 51% del capital és dels socis i el restant s'ho reparteixen entre tres empreses multinacionals: Adidas, Allianz i Audi.

"Aquestes tres empreses són de la regió de Baviera, amb un vincle emocional amb el Bayern, i a Catalunya no hi ha empreses d'aquesta dimensió que puguin fer una cosa així", diu Cabeza.

I insisteix: "No veig que hi hagi tres empreses que puguin posar la meitat del valor total del Barça, que actualment seria d'uns 3.500 milions d'euros. Haurien de posar com a mínim 1.500 milions? I quin és el rendiment que en traurien quan els últims 15 anys el Barça no ha generat beneficis? Els surt més a compte patrocinar i el dia que no els agradi alguna cosa marxar".

Com apunta Cabeza, en la roda de premsa per presentar les conclusions de la 'due diligence' Laporta ha deixat clar que la intenció de la seva junta directiva no és convertir el Barça en una SAD. "Tenim cinc propostes per ser el patrocinador principal de la samarreta, hem aixecat 525 milions d'euros, Barça Studios interessa, la situació es revertirà. No existeix la possibilitat de convertir-se en SAD perquè aquesta junta no ho vol", ha sentenciat.