El pilot de MotoGP gironí Maverick Viñales abandona l’equip japonès Yamaha per signar per un any, amb opció a renovar, amb l’escuderia italiana Aprilia per a la temporada 2022, segons va informar la mateixa escuderia durant el dia d’ahir.

Massimo Rivola, director executiu d’Aprilia va declarar: «Estem molt contents de tenir a Maverick, un pilot de molt alt nivell i un dels talents més purs de la MotoGP. És un honor de poder posar totes les nostres millors habilitats a disposició de Viñales». El rosinc de 25 anys, campió del món en Moto3 l’any 2013 amb el «Team Calvo», tornarà a la que va ser casa seva en el seu debut com a pilot en la categoria 125cc el 2011 i es convertirà de nou en el company del també pilot català Aleix Espargaró, amb el qual va coincidir a Suzuki el 2015.

En la categoria reina, Viñales té un bagatge de 7 temporades en què ha aconseguit -en total i de moment- nou victòries, tretze «poles» i vint podis amb les escuderies japoneses Suzuki (2015-2017) i Yamaha (2017- 2022).

De la mateixa manera, va aconseguir finalitzar en tercera posició (2017 i 2019) en la classificació final de pilots en dues ocasions, sent aquest el seu millor resultat històric.

Aquesta campanya, Maverick va debutar amb victòria al Gran Premi de Qatar i va aconseguir la segona posició en el GP dels Països Baixos. No obstant això, Yamaha no va deixar participar alpilot en l’últim GP d’Àustria per «operar de manera irregular i sense explicació» durant l’anterior GP d’Estiria, en què -segons el seu equip- va fer deliberadament un ús incorrecte del seu prototip de competició , revolucionant el motor indegudament. Degut a això, el passat 14 d’agost, el gironí va demanar perdó a l’escuderia italiana en una entrevista amb la cadena televisiva ‘Sky Sports Itàlia’: «Demano perdó a Yamaha perquè vaig canalitzar malament la meva energia i vaig tenir un comportament equivocat».

De moment, l’escuderia nipona de Yamaha no ha confirmat que Viñales pugui córrer en el proper esdeveniment al circuit de Silverstone (Anglaterra): «Ha estat una decisió seva que respecto molt. Ara per ara segueixo sent pilot de Yamaha i he d’acceptar les seves decisions com són i punt». A causa de la seva absència en el darrer Gran Premi disputat, el rosinc de 25 no va poder sumar cap punt a la classificació general on va baixar fins la setena classificació. A dia d’avui, i amb un futur incert pel que fa la seva participació en les properes curses del calendari, Viñales té 95 punts; i és només superat per Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Johann Zarzo, Jack Miller i Brad Binder.