Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) va ser el guanyador de la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya en imposar-se a l’esprint final en l’arribada a La Manga del Mar Menor, a la regió de Múrcia. El ciclista neerlandès va ser el més ràpid i es va imposar per segona vegada en la present edició de la ronda espanyola per davant dels altres homes ràpids.

L’etapa de 174 quilòmetres entre Santa Pola i La Manga del Mar Menor era ideal per als ciclistes més veloços del gran grup i no es va permetre que els tres corredors escapats poguessin arribar a meta. Els equips dels esprinters també van espatllar ben aviat l’aventura de Jetse Bol (Burgos-BH) que va intentar sorprendre quan faltaven dos quilòmetres per arribar.

Per altra banda, no hi va haver canvis en la general i Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) segueix abans de l’arribada en alt avui a Velefique, de categoria especial, de 13,2 km al 6’4 %.