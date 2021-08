Max Verstappen ha aconseguit la seva sisena pole de la temporada (novena a la F-1) i aquest diumenge (15:00 h) obrirà la graella del Gran Premi de Bèlgica, dotzena cita del calendari. El pilot neerlandès, que va perdre el liderat del Mundial a Hongria abans de les vacances després de veure’s involucrat a l’strike de sortida de Valtteri Bottas, aspira a recuperar-lo en un escenari de màxima dificultat, Spa-Francorchamps, que va assistir a una lluita d’infart, marcada per la pluja i un fortíssim accident de Lando Norris, que està fora de perill.

La batalla per la pole ha començat amb un retard de 15 minuts a causa de la forta pluja que fuetejava el circuit de les Ardenes just abans de la sessió de classificació. Tots han sortit amb pneumàtics d’aigua. Latifi ha protagonitzat el primer ensurt amb una sortida de pista que ha aconseguit rectificar per situar-se amb el segon millor temps darrere el seu company Russell, autor del millor crono en aquestes condicions (2.02).

Després del pas per boxes, els preferits han millorat notablement i Lando Norris ha tancat la Q1 com el més ràpid (1.58.301). Carlos Sainz i Fernando Alonso han passat a la següent ronda en 11è i 14è lloc i han caigut eliminats els dos Alfa Romeo de Giovinazzi i Raikkonen, els dos Haas de Schumacher i Mazepi, i el japonès Tsunoda (Alfa Tauri).

Alonso i Sainz, sense Q3

La pluja ha minvat més tard i els pilots han tornat a pista. Norris ha estat de nou el millor, tot i que aquesta vegada amb Hamilton i Bottas enganxats a la seva estela. Els dos Mercedes han patit al límit per aconseguir l’accés a la Q3 i quan faltava tot just 1 minut tots dos eren fora. Els que no han pogut evitar la seva eliminació prematura eren els dos Ferrari de Leclerc i Sainz, i un Fernando Alonso que ho ha intentat fins al final, sense èxit. L’asturià sortirà 14è i el madrileny, 13è. A més d’ells, Latifi i Stroll tampoc han continuat.