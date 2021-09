Malgrat que els últims canvis del Procicat mantenen l’aforament de les activitats esportives que se celebren a l’aire lliure amb una capacitat de fins a 1.500 persones -podent assistir a les competicions amb el seient preassignat-, aixequen el límit de les relacions socials i amplien fins a un 40% la limitació en els recintes esportius a l’exterior amb capacitat per a més de 10.000 persones, el Girona B-Sant Andreu d’aquest diumenge (12 h) es jugarà a porta tancada. Tenint en compte la peculiaritat del Municipal de Riudarenes, amb un camp sense graderies, el club no ha pogut resoldre la problemàtica, que arrossega des del final de la temporada passada, per a l’estrena dels d’Àxel Vizuete a casa. La Xarxa farà la rentramissió del partit en directe a través de Xala_cat.

Tot i això, el Girona segueix treballant per trobar la fórmula d’encabir a l’afició ens els partits del filial. En el cas de l’Olot, per exemple, l’estadi té una capacitat per a 3.000 persones però des de l’entitat s’ha decidit limitar la capacitat a un màxim de 500 perquè les instal·lacions no disposen de seients -només a tribuna. Diferents són els casos del Figueres i el Peralada, que sí que compten amb seients a les graderies. El Municipal de Riudarenes segueix sent el camp de referència per al Girona B aquesta temporada. El filial s’entrena i juga els seus partits a Riudarenes, tret d’alguna ocasió especial en la qual aprofitarà per trepitjar Montilivi. Després del partit contra el Sant Andreu, que serà a porta tancada, el pròxim partit a casa es jugarà el 26 de setembre amb el Vilassar de Mar.