Dos gironins, Sebas Moncusí i Biel Mir, van proclamar-se el passat cap de setmana campions d’Europa sub-17 d’hoquei patins a Paredes, un petit poble ubicat al districte de Porto a Portugal.

Tant Moncusí com Mir van iniciar-se en l’hoquei al Foment Deportiu Cassanenc i després van continuar la seva formació al GEiEG.

Actualment, Moncusí defensa la samarreta del Club Patí Manlleu, club que la temporada passada va ser campió del grup B de l’OK Lliga Plata i va guanyar-se una plaça entre els millors equips que formen l’OK Lliga. Tot i ser juvenil de primer any, el gironí ha gaudit d’un bon grapat de minuts i també ha donat un cop de mà als dos equips júnior de l’entitat osonenca amb la participació al Campionat de Catalunya, on van ocupar el 3r i 4t lloc.

A més a més, va disputar vuit partits amb l’equip sènior de Nacional Catalana, en què va marcar quatre gols i va entrar en la convocatòria de tres partits amb el primer equip. Fins i tot va arribar a debutar amb victòria a l’OK Lliga Plata a la pista del Dominicos gallec.

Mentre que Mir, jugador del GEiEG, el curs passat va compaginar el juvenil amb els equips júnior i sènior del club gironí.

A les ordres del seleccionador nacional Carlos Cortijo, Mir va participar en les contundents victòries de l’equip espanyol contra Anglaterra per 13-0 i contra Andorra per 0-30. D’altra banda, Moncusí va disputar els cinc partits, va ser un pilar important de l’equip i va anotar 10 gols en el decurs del campionat.

La selecció espanyola va sortir invicta del Campionat d’Europa a Portugal en guanyar els seus matxs contra França per 9-0, Itàlia per 4-2 i el partit decisiu contra Portugal per 3-8.