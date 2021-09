El partit no va deixar indiferent a ningú. Els dos equips van competir de tu a tu i van oferir un espectacle sobre la gespa d’un Municipal que va rebre una pluja de gols, en total 7: 4 per part de l’Olot i 3 per la del Figueres. Joel Arimany, amb passat olotí, va avançar el Figueres dues vegades (0-1 i 1-2) però els locals van poder remuntar i endur-se el triomf gràcies a un gol de Moha al final del partit.

L’Olot va començar dominant en els primers compassos del partit, però no acabava de trepitjar l’àrea rival amb perill. Ho va provar amb diverses centrades per les dues bandes però Arranz no va poder rematar. Per la seva banda, el Figueres s’aprofitava d’algunes errades no forçades per crear perill.

Superada la mitja hora de joc, els dos equips van utilitzar aquesta fórmula per moure el marcador. Els primers van ser els de Moisés Hurtado que després d’un gol anul·lat de l’Olot van sortir ràpidament a la contra i Arimany va creuar la pilota amb la cama dreta al vèrtex de l’àrea petita per enfonsar la pilota al fons de la xarxa. Cinc minuts més tard, al 36, l’Olot va provar una centrada que va rebutjar la defensa empordanesa, i que va acabar als peus de Kilian que, amb un xut ajustat al pal, va ser impossible per a Jaime.

A la represa, el partit seguia igual de boig. Poc després de tornar a iniciar el joc, Suaibo trobava a Arimany sol a l’alçada del punt de penal i el de Quart tornaria a fer valer la llei de l’ex per tornar a avançar el Figueres. La resposta, va arribar a través de dos córners a favor de l’Olot. El primer, una rematada d’Ayala que va trobar avantatge entre els opositors per rematar a gol, i el segon, el mateix Ayala la va pentinar al primer pal perquè Gerard Batalla amb la testa posés en avantatge a l’Olot en el marcador. Aquest cop qui va reaccionar va ser el Figueres, aprofitant una mala passada de Torra cap a Gerard Batalla perquè Urri marqués a plaer quan el porter olotí estava mal situat. El partit es va calmar a falta d’un quart pel final, però llavors, al 84, va ser quan va aparèixer Ferrón per servir la pilota a Moha que va rematar per firmar el definitiu 4 a 3.