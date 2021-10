La selecció espanyola es va exercitar ahir a les instal·lacions d’Interello, on prepara la final de la Lliga de Nacions que l’enfrontarà a França demà a San Siro. Ho fa pendent de Ferran Torres, que va treballar en solitari pel cop que arrossega, en una sessió que no va poder acabar l’extremeny Pedro Porro per una molèstia en el bessó dret. El seleccionador Luis Enrique Martínez va comptar amb tots els seus jugadors disponibles i no va forçar amb Ferran Torres, que segueix un tractament de recuperació pel fort cop que va sofrir en l’empenya del peu dret després de marcar els dos gols a Itàlia en la semifinal.

La sessió va deixar un jugador amb molèsties, Pedro Porro, per un cop rebut en els partits en espais reduïts a la seva cama dreta que va impedir que acabés la sessió. Amb dolor en el bessó es va retirar l’exGirona als vestidors i es va posar en mans dels metges i fisioterapeutes de la selecció.