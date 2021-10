Aquest cap de setmana Sant Joan de les Abadesses acollirà el tradicional 3 Dies Trial Santigosa que es va haver d’ajornar al mes d’abril per culpa de la pandèmia. Serà la 49a edició d’unes jornades clàssiques i que tots els amants del trial tenien marcades cada any al calendari. Tot i les dificultats per la pandèmia, l’organització ha aconseguit que uns 180 pilots s’hagin inscrit en les diverses proves. «Estem molt contents i satisfets de la resposta en un any complicat» ,assegura Joan Martí, president del Moto Club Abadesses. Enguany no hi seran la trentena de pilots britànics que solien venir cada any però, per contra, sí que hi participaran Miquel Gelabert i Jorge Casales (Gas Gas). Per la seva banda, Toni Bou, Takahisha Fujinami i Gabriel Marcelli participaran a les exhibicions. També hi haurà un espai per al bike trial, amb una mostra dels joves valors del club.