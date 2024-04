«Les semifinals eren l’objectiu, però no són el nostre sostre»

Jugar les semifinals de la Lliga Femenina era l’objectiu, però arribar fins aquí no ha estat gens fàcil. Precisament per això, l’equip no es conformarà amb dos partits més. La il·lusió és ara l’Eurolliga i es pot aconseguir si se supera la següent eliminatòria amb el Perfumerías Avenida per tenir un lloc a la final pel títol. L’anada serà aquest dijous a Fontajau (19:45 hores) i la tornada diumenge a Salamanca (18:00 hores). «Evidentment, no jugarem unes semifinals pensant que són el nostre sostre perquè arribar-hi era l’objectiu. Per res del món. Tenim molt a prop, i depèn de nosaltres, posar-nos a la final. No només significaria competir pel títol de Lliga, sinó que podem aconseguir la plaça d’Eurolliga la temporada que ve. Ho veiem possible. Crec que arribem en el millor moment al tram més important. Anem a per més», assegura Marta Canella.

L’escorta gallega reconeix que «estem molt contentes i, sobretot, satisfetes perquè estem veient que hem arribat on crèiem que havíem de ser i de la manera com ho hem fet»: «Estem bé i a gust. El que estem treballant està tenint els seus fruits en el final de temporada. El joc de l’equip cada vegada és millor. Les sensacions són bones». És inevitable recordar tots els obstacles que s’han hagut de saltar: «Hem passat per molts contratemps durant tot l’any. En segueixen apareixent fins a l’últim moment, però hem après a superar-los. Siguem les que siguem, intentarem fer-ho el millor possible».

A la pista, Canella s’ha ressituat a la posició de base per la baixa indefinida de Laura Peña. «Hi estic molt còmode. És la meva posició natural des de sempre. Per circumstàncies, m’he hagut d’anar movent però ha estat per adaptar-me a les necessitats del joc i ajudar l’equip. Al Barça CBS ja feia de base. Com ara. Estic encantada perquè em permet gaudir molt més del bàsquet», apunta.

Les jugadores de l’Uni van dedicar la victòria contra el Jairis (70-47) a Peña, després d’anunciar que s’aparta del bàsquet per cuidar la seva salut mental. «Va ser un detall que va començar l’afició amb la pancarta a la nostra banqueta. Totes ens hi vam fixar al principi, ens va semblar molt bonic. Per això, la vam agafar per la nostra celebració. Som aquí per la feina de totes. Per desgràcia, hi ha hagut canvis. Potser més dels que tocarien. La fortalesa de l’equip ha fet que arribem fins aquí. La Laura ens ha donat molt bons moments. Me’n recordo de triples seus que han fet canviar la dinàmica de molts partits», explica.

Sobre el clàssic a les semifinals, Canella considera que «el Perfumerías Avenida és un altre equip que ha tingut contratemps i canvis durant l’any, però, tot i així, ha aconseguit mantenir la primera plaça a la lliga regular»: «Té molt mèrit. Alhora, és un equip mortal i real. Que hagi quedat primer, no vol dir que sigui intocable com ha demostrat sent més o menys vulnerable amb el Ferrol. Crec que és més mèrit del Ferrol, que no pas demèrit del Perfumerías. El nostre paper també està en complicar-li les coses, sabent que té punts forts i dèbils. Jugarem unes semifinals de tu a tu». Roberto Íñiguez coneix bé el rival. «Hem començat a preparar el partit. Tenim al nostre favor que ell ha entrenat unes quantes jugadores del Perfumerías i les coneix una mica més, encara que en aquest nivell tan és si les coneixes o no. Hi ha molt treball d’scouting al darrere per a tots», raona l’escorta.

En aquest cas, l’Spar Girona no comptarà amb el factor pista perquè ha quedat pitjor classificat a la fase regular. Ara bé, «no creiem que sigui especialment favorable el factor pista per al Perfumerías»: «En algun moment, fins i tot pot ser el contrari. Sent una eliminatòria amb anada i tornada, el que volem és encarrilar la victòria a casa. El que a priori pot semblar un desavantatge de camp, en aquest moment ens pot donar un plus».

«En cap moment ens hem rendit. Hem passat per moments complicats, cadascú ha tingut coses seves (Canella es va lesionar el genoll al gener). L’equip mai ha defallit. No podem oblidar que hem arribat i perdut dignament a les semifinals de l’Eurocup. El que ha pogut xocar més és la derrota als quarts de final de la Copa del Reina, però va ser una situació excepcional i estàvem sense Magarity, que és la millor jugadora amb diferència. Estem amb forces per competir el tram final», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint