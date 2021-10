Jordi Alba, Pedri González i Ronald Araujo no es van entrenar amb el grup ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per culpa de les seves respectives lesions i cada vegada tenen més complicat entrar en la convocatòria per disputar el clàssic de demà contra el Reial Madrid. L’esquinç al turmell dret que el lateral es va fer dimecres contra el Dinamo de Kíev sembla més seriós del que es va intuir en un primer moment i la seva presència o no contra els blancs es decidirà en l’entrenament d’aquest matí. Més esperades eren les absències de Pedri i Araujo. El canari segueix afectat per la lesió al quàdriceps de la cama esquerra i l’uruguaià encara no s’ha recuperat de la lesió als isquiotibials de la cuixa dreta que es va fer amb la selecció. Tampoc s’espera que a la convocatòria hi sigui Ousmane Dembélé, qui malgrat entrenar-se amb el grup encara no té el to físic necessari per tornar als terrenys de joc. En aquest sentit, el retorn del davanter francès podria ser dimecres de la setmana entrant contra el Rayo Vallecano, en la jornada intersetmanal, quatre mesos després de lesionar-se.

D’altra banda, aquesta tarda es reprendrà l’assemblea de socis compromissaris en el punt en què deixar la setmana passada quan es va suspendre. Entre els aspectes més destacats que han de passar pels compromissaris hi ha l’aprovació del finançament per a l’Espai Barça.