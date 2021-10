Quan les coses no surten, no hi ha res a fer. Però el partit d’ahir del Bàsquet Girona davant l’Almansa és per oblidar perquè l’equip no va estar gens fi, i això va fer que caigués de forma contundent a Fontajau (74-86). L’equip no va brillar gens en atac, on va estar molt desencertat i va prendre males decisions, i en defensa tampoc va tenir el dia, en contraposició als manxecs, que van ser molt més agressius i van estar més encertats -13 de 25 en triples per 6 de 31 dels locals- durant els 40 minuts i van anar per davant el marcador en tot moment.

El 4-0 inicial va ser un miratge al mig del desert pels gironins, que just després van encaixar un parcial de 0-10, el que obligava a Carles Marco a demanar temps mort (4-10). En cap moment els locals es van trobar còmodes sobre la pista, ni en atac ni en defensa. Especialment, ofensivament els va costar Déu i ajuda anotar des de totes les posicions, ni des del 6’75, ni de mitja distància ni, fins i tot, sota cistella, la pilota no volia entrar. Només unes petites espurnes gràcies a la figura d’Albert Sàbat feien pensar que l’equip podia tornar a reenganxar-se dins del partit (19-20), però la defensa va fallar. I això, combinat amb que els contrincants estaven inspiradíssims en atac va fer molt de mal. Així, van anar ampliant la diferència fins a tenir 18 punts de màxima quan faltaven quatre minuts i mig pel descans (26-44) davant la desesperació d’un Carles Marco que feia rotacions constantment per intentar trobar la tecla indicada, però cap va fer efecte. El triple de Martínez donava per finalitzats uns primers 20 minuts on el Bàsquet Girona es va veure totalment superat (31-49).

Passava i passava el temps i la diferència no disminuïa. Al revés, es disparava fins a un màxim de 22 punts després d’un triple de Bivià (36-54). És cert, es mantenia constant entre els 18 o 20 punts, però no perquè els de Marco haguessin fet una passa endavant en defensa, sinó perquè l’Almansa va fallar una mica més. La defensa manxega era molt més agressiva, i si en això sumem que els gironins cometien moltes imprecisions en atac i prenien males decisions, el resultat no podia ser un altre que veure’s molt per sota en el marcador.

Només una petita reacció quan l’equip es va posar a tretze punts (59-72), però continuant amb la tònica de tot el partit, Vecvagars, ahir el millor amb 16 punts, va errar el triple que hagués fet posar l’equip 10 punts per sota i, en canvi, Bivià i Martínez clavaven dos triples consecutius que feien anar en orris la reacció (59-78). El Bàsquet Girona ho va intentar fins al final, però la falta d’encert el va condemnar.