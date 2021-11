Hores de confusió es van viure ahir al voltant del futur de Xavi Hernández abans de concretar-se la seva arribada al Barça, on s’hi estarà, segons han acordat totes les parts, fins el 2024. Mentre l’Al-Sadd anunciava en un comunicat (11.46 del matí) que el club blaugrana pagaria «la cláusula» del contracte del tècnic, xifrada en cinc milions d’euros, l’entitat barcelonista negava aquest acord (13.28 h) i la disposició d’abonar aquesta quantitat, encara que es canviava de dia i de presentació: de diumenge a dilluns. I va ser a les 18.37 h quan, ara sí, el Barça revelava que la incorporació no s’havia fet oficial perquè «els contractes no estaven llestos» però sí que es confirmava, en canvi, que Xavi viatjava a Barcelona. No va voler precisar, això sí, si es pagava la clàusula.

Després de rebutjar fins a dues vegades l’opció de venir al Barça per fer d’entrenador, totes dues temptatives amb Bartomeu de president, al final Xavi torna a casa. Tot i que li ha costat més del previst. Sense contracte oficial, de moment. I sense confirmació del club blaugrana. L’egarenc va anunciar el 21 de maig del 2015 que marxaria a jugar a l’Al-Sadd de Qatar «amb la idea de tornar al Barça en el futur». És un fet però ahir es va demorar en un divendres tens perquè el club català volia encaixar aquesta quantitat al fair play financer que exigeix la Lliga per no saltar-se els límits fixats.

La jornada d’ahir va ser convulsa, marcada per les negociacions que va arrencar amb l’Al-Sadd comunicant ja oficialment que el Barça havia pagat la clàusula estipulada al seu contracte, sense especificar-ne la xifra, a més d’obrir noves vies de coordinació entre els dos clubs. Aquest moviment va irritar els representants blaugranes a Doha (Rafael Yuste, el vicepresident esportiu, i Mateu Alemany, director de futbol), que havien dissenyat l’operació amb Xavi seguint les ordres de Joan Laporta, el president que va viatjar de Barcelona a Vigo , assistint a un acte amb les penyes gallegues, pendent del telèfon mòbil.

Aquest comunicat de l’Al-Sadd, amb bones paraules cap a Xavi, amagava, però, un cas cada cop més enrevessat, deixant Xavi en una delicada postura perquè, després de reunir-se amb Yuste i Alemany, confiava que el Barça fes oficial l’acord. Va trigar més del previst retratant així la tensió viscuda entre els dos clubs.

Menjar i comiat

Tot esperant que es tanqués l’operació, l’entrenador menjava, acompanyat del seu cos tècnic, a la ciutat esportiva de l’Al-Sadd amb la plantilla que ha dirigit aquesta temporada. L’epíleg de la seva estada a Doha abans de tornar a Barcelona.

Estava sent l’Al-Sadd qui, de moment, estava teixint i governant el relat comunicatiu de l’operació, malgrat que Yuste i Alemany confiaven a no haver de pagar la clàusula. Un preu de sortida (5 miions d’euros) que es va conèixer, precisament, els darrers dies de les negociacions dificultant encara més el fitxatge. Xavi creia que sortiria gratis de l’Al-Sadd. I així també ho pensava el Barça. Però, finalment, han hagut de pagar aquesta quantitat perquè l’alliberament sigui efectiu i pugui volar avui mateix cap a Barcelona abans de ser presentat demà.

Aquesta idea, malgrat la confusió que s’ha viscut aquests últims dies, és la que manté el mateix entrenador, confiat a dirigir el Barça fins al 30 de juny del 2024 com ha acordat amb el club barcelonista. Dues temporades i mitja que començaran amb la missió immediata d’activar la reacció futbolística de la plantilla. La intervenció del mateix Xavi, que ha estat qui negociat directament amb el propietari del club qatarià, ha estat determinant per desbloquejar el cas. Per això, va trencar a plorar quan s’anava acomiadant, un per un, de tots els jugadors de l’Al-Sadd als quals ha dirigit, a més dels ajudants que es queden perquè se n’endurà mitja dotzena a Barcelona.