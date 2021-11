Són ja quatre les derrotes que ha encaixat el Bàsquet Girona de manera consecutiva. L'última, aquest vespre a Fontajau contra un Valladolid intractable a domicili. Ni la millor versió d'Albert Sàbat, autor de 29 punts i 7 triples, ha sigut suficient per arreglar un partit que no havia començat gens bé, però que s'ha posat de cara en el tercer quart, amb un avantatge de fins a 13 punts. L'ha eixugat el conjunt visitant, que ha donat el cop definitiu quan faltaven set segons, amb tres tirs lliures consecutius de Wintering després d'una falta molt protestada per Carles Marco i els aficionats.

Víctima d'un fluix encert en tirs de camp (11 de 28 al descans) i sense ser capaç d'aprofitar els tirs lliures (només 2 de 8 llançaments en els dos primers quars), si el Bàsquet Girona es mantenia amb vida era per dos factors. El primer, la millora en defensa. Perquè després de fer aigües al primer període (28 punts en contra), ha ajustat les línies i ha disparat el comptador de la intensitat per assecar el Valladolid. I el segon, clau també, la inspiració d'un Albert Sàbat que viu una segona joventut. Quan més petita es veia l'anella, s'ha enfilat fins els 11 punts per mantenir a ratlla les diferències d'un rival que ha començat molt fort, dominant totes les facetes del joc i impulsat per un Kavion Pippen demolidor.

Perquè el Valladolid ha sigut una piconadora en atac durant molts minuts. Cistelles senzilles i un munt de tirs lliures per atrapar els 28 punts en un vist i no vist. Han hagut de reaccionar, i de quina manera, els de Marco, que han impedit una sagnia en un segon quart molt millorat. La defensa ha despertat, per sort, però en atac l'equip ha seguit encallat, desaprofitant un grapat de tirs lliures. Vecvagars marxava lesionat cap a la banqueta i des d'allà veia com Sàbat ha sostingut els seus amb 3 triples i un 4 de 6 en tirs de camp. Suficient per arribar al descans amb vida: 31-36.

Llavors, la bogeria. Punts amunt i avall. Un Bàsquet Girona capaç del millor, capgirar el desavantatge i agafant un marge considerable (+13), i també de reviure un Valladolid que ho estava passant malament. Sàbat, a la seva. Ha fet tres triples seguits i ha assistit, posant-se el públic a la butxaca. De nou amb Vecvagars en pista, ja recuperat, s'ha arribat al 56-43. La remuntada era un fet. Però amb minuts per davant, els visitants han tingut paciència i mica en mica s'han anat acostant. Dominadors dels rebots, un triple de De la Fuente i els punts de Pantzar han estretat les diferències. Amb 58-55 a l'inici del darrer quart tot estava per decidir-se.

Amb Sàbat fent de les seves, Cosialls fent de tot (rebot, tap i falta personal a favor en un moment clau) i Vecvagars en ratxa, els gironins han mantingut a ratlla les embestides del Valladolid, per atrapar el darrer minut i mig amb tot igualat: 70-69. Fins que han aparegut els àrbitres. Primer, per anul·lar un triple de Schaftenaar per falta prèvia. Desesperat, Carles Marco ha vist des de la banqueta com Wintering provava un triple a la desesperada i amb la possessió gairebé exhaurida. Sense encert, però ha tret petroli perquè se li han assenyalat tres tirs a favor. Tots han anat a dins. Amb 70-72 i només set segons, a Sàbat se li ha acabat la pólvora i no hi ha hagut manera de capgirar el resultat.