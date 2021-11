Energia. Força. Agressivitat. Ritme. Imprevisibilitat. Carisma. Alegria. Experiència. Loquacitat. Nervi. Personalitat. Competència. Tots aquests ingredients, i alguns més, injectarà Dani Alves al Barça. Una mescla d’elements per injectar la dosi d’adrenalina a un equip somort que necessita una reacció immediata. Xavi coneix millor que ningú a Alves. Van estar 8 temporades junts (2008-16) i van compartir la mateixa parcel·la del camp, el flanc dret que completava un tal Messi. Haurà perdut facultats el brasiler, als 38 anys, però cap de les quals necessita ara el Barça i que a Xavi li vénen com a anell al dit. Virtuts que cap dels seus pupils poden oferir-li.

Va marxar amb 33 anys i la seva reincorporació amb 38 indica el declivi que ha experimentat el Barça durant aquest lustre; no només per l’aportació futbolística que espera rebre d’Alves, sinó per tractar-se també d’un reforç gratuït de fitxa testimonial i variables per rendiment. Pocs acceptarien, tret que es tracti de jugadors lliures com el brasiler i que ha confirmat amb el seu acte d’oferir-se que és culer com pocs. Quelcom que va exterioritzar l’any 2015 quan volia sortir del Barça però no va passar. No obstant això, va sortir un any després rumb al PSG i després al Juventus.