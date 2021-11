Valtteri Bottas (Mercedes) va sumar ahir la vintena pole position de la seva trajectòria a la Fórumla 1 i la tercera en els últims quatre Gran Premis després de finalitzar a la primera posició en la cursa Sprint, el nou sistema de qualificació que s’ha instaurat aquest any en algunes curses. D’aquesta manera, el pilot finlandès sortirà des de la primera posició de la graella en el Gran Premi de Brasil per davant de Max Verstappen (Red Bull), màxim rival del seu company d’equip, Lewis Hamilton, en la lluita pel títol. El britànic va haver de fer una remuntada espectacular a causa d’una sanció i en 24 voltes va passar de la vintena a la cinquena posició. Tot i així, avui sortirà desè en la graella perquè també va ser sancionat amb cinc posicions per irregularitats en l’aleró del darrere del seu cotxe.

Gran dia per a Carlos Sainz (Ferrari) que va acabar tercer en la cursa Sprint i avui sortirà darrere Bottas i Verstappen. Per la seva banda, Fernando Alonso (Alpine) ho farà des de la dotzena posició després d’una mala sortida en aquesta cursa per aconseguir la pole position.