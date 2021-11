El pavelló de Fontajau no s’omple des del 16 de febrer de 2020. Aquell dia l’Spar Girona derrotava el Perfumerías Avenida davant de 4.900 espectadors (60-55), en el retorn de l’equip a la instal·lació una vegada superats els estralls del temporal Gloria. A la tarda, curiosament, el CPA Olot guanyava amb Trampa Mortal el campionat provincial de grups de xou de patinatge a Granollers, perquè la destrossa del parquet del pavelló de Girona van obligar la Federació a buscar un escenari alternatiu. Ara gairebé dos anys després (un any i nou mesos), Fontajau es tornarà a omplir. Serà dissabte que ve, 27 de novembre, amb la disputa del Catalunya Stars de patinatge, una competició per equips que reuneix els millors clubs i individualitats de Catalunya. S’hi esperen uns 4.500 espectadors després que les entrades hagin, literalment, volat. Ahir la Federació confirmava que en queden poc més d’un centenar de disponibles, encara.

El Catalunya Stars, que es podrà veure en directe per televisió a través de La Xarxa, arriba a la quarta edició. És una competició arrelada que serveix de tancament de temporada i reuneix els millors reprentants del patinatge català, que per extensió, també ho són de l’Europeu i del món. Hi seran, per exemple, el CPA Olot i el CPA Girona, en grups grans i júniors, i també d’altres equips com l’Aldea, el Tona o el Matadepera. Pere Marsinyach, Carla Escrich, Ot Dalmau, Sara Ferreira, Paula Martínez i Elena Fortuny són alguns dels noms que apareixeran en l’apartat individual. Tots els protagonistes estaran repartits en tres equips diferents i un jurat valorarà totes les seves actuacions. El campionat es disputarà a Fontajau el dia 27 entre les 5 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre.

Fonts federatives s’han mosttat molt satisfetes amb la resposta del públic. Les entrades valen 16 euros i es poden aconseguir a fecapa.koobin.com. Segons els organitzadors, ahir n’hi havia encara de disponibles, però amb prou feines un centenar i mig. La previsió és que s’acabin esgotant i que al pavelló hi hagi uns 4.500 espectadors, fet que equivaldria a un ple exceptuant la zona de l’antiga grada jove, que no s’obrirà. Serà el primer ple del pavelló des de l’esclat de la pandèmia.

La competició posarà punt i final a la temporada. El CPA Olot hi arribarà després d’haver guanyat aquest 2021 amb Trampa Mortal tots els títols (Girona, Catalunya, Espanya i Mundial), i amb un CPA Girona que va ser bronze a l’Europeu amb Ella, i que va acabar renunciant a viatjar al Paraguia pel campionat del món davant la incertesa de l’evolució de la covid-19. A l’horitzó ja s’hi visualitza l’inici de la temporada que ve al gener amb un altre provincial. De moment, però, el patinatge torna a Girona per la porta gran, després de molt temps, omplint Fontajau un altre cop.