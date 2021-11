Marc Gasol farà oficial dijous que ve, a 2/4 de 8 del vespre, a Fontajau, que aquesta temporada jugarà al Bàsquet Girona, a la LEB Or. El president tanca d'aquesta manera, definitivament, una trajectòria de 13 anys a la NBA, on hi va arribar, precisament, procedent de l'Akasvayu Girona. Gasol ja ha penjat a les xarxes socials un video on explica que "dijous us he d'explicar una cosa", i des del club s'ha convocat als mitjans.

D'aquesta manera el debut del pivot català serà el 3 de desembre a Fontajau contra l'Osca, en un partit clau, davant d'un rival directe de la zona baixa de la LEB Or. Paral·lelament, el club segueix buscant un nou entrenador que rellevi Carles Marco, destituït la setmana passada. El Bàsquet Girona acumula set derrotes seguides i aquest cap de setmana la lliga s'atura pels partits de seleccions