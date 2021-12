L’aler pivot Michaela Onyenwere, un dels fitxatges estrella de l’Spar Girona d’aquesta temporada, va arribar ahir finalment a Fontajau després d’haver hagut de demorar la incorporació per una lesió al dit just quan ja havia acabat la temporada a la WNBA amb les New York Liberty. Designada com a rockie de l’any als Estats Units, en principi la jugadora estaria recuperada i es podrà integrar a la dinàmica d’equip, coixa d’efectius després de la sortida de Júlia Soler rumb al Cadí, i de la inoportuna lesió d’Eldebrink. El debut, però no té encara data, tot i que serà en alguns dels partits deLliga Femenina d’aquest mes de desembre.

L’arribada d’Onyenwere és una bona notícia per al grup, i més ara que els resultats acompanyen i la dinàmica de joc també. A les impactants victòries contra Perfumerías Avenida i Landes, cal afegir-hi la de dimecres davant de l’Arka Gdynia. Però no tot són flors i violes, i la temporada també està marcada per l’adversitat de les lesions. De nou ha caigut Frida Eldebrink, ara amb una dolència muscular al soli de la cama dreta. Estarà com a mínim un mes de baixa, tot i que podria variar el període de recuperació en funció de com evolucioni. El club, tot i que serà difícil aconseguir-ho perquè el mercat no ofereix gaires alternatives, ha començar a estudiar la incorporació d’un reforç, que podria ser temporal o, si les condicions fossin bones, pel que resta de temporada. L’objectiu és que l’equip no perdi competitivitat ara que amb la victòria a Salamanca i la derrota del València a La Seu ha recuperat les opcions de lluitar pels dos primers llocs de la lliga regular. A més en les properes setmanes també hauria de tornar María Araújo, lesionada de gravetat a finals del curs passat.

Per altra banda Júlia Soler s’incorpora al Cadí com a cedida però amb condicions noves al contracte. Té una temporada més, però a l’estiu tant ella com el club podien trencar-lo. Ara la clàusula s’ha tret i Soler, per tant, té lloc a l’equip per l’any que ve.