Si vol dependre de si mateix per aconseguir el bitllet pels vuitens de final de la Lliga de Campions, el Barça haurà de guanyar aquesta nit al Bayern de Munic (21h, Movistar Liga de Campeones) a domicili, un fet que no ha aconseguit mai en les cinc anteriors visites a la capital alemanya, que van finalitzar amb tres derrotes i dos empats. A més, el conjunt blauugrana encara té massa frescos els records dels dos últims enfrontaments amb el Bayern i que van suposar dos fracassos: el 2-8 de Lisboa en els quarts de final de la Champions de la temporada 2019-2020 i el 0-3 en el Camp Nou en el partit de la primera volta de l’actual fase de grups.

Malgrat tot això, i que els bavaresos són un dels equips més temuts d’Europa, l’entrenador del Barça, Xavi Hernández, no s’ha cansat en fer arribar un missatge d’optimisme als seus jugadors i a l’afició. «Tant jo com l’equip afrontem el partit amb molta il·lusió i competirem al màxim», explicava. I és que no li queda una altra. Sí el seu equip no guanya aquesta nit, haurà d’esperar que el Benfica tampoc aconsegueixi la victòria a l’Estadi da Luz davant un Dinamo de Kíev ja eliminat. Per això, el tècnic català també va afirmar que el partit és «una final» i que «depenem de nosaltres» per ser als vuitens de final. De fet, fa molts anys que el Barça no cau en una fase de grup de la Champions.

També és cert, que el Bayern rebrà al Barça ja classificat com a primer de grup i podria sortir amb alguns dels menys habituals a l’onze. Però també hi ha fam a l’equip alemany de tornar a guanyar als blaugranes, sobretot, perquè des d’allà veuen injusta la Pilota d’or aconseguida per Leo Messi, exblaugrana, i no l’aixequés el seu jugador, Robert Lewandowski. De fet, Julian Nagelsmann va advertir en roda de premsa que els jugadors claus, com Thomas Müller o el mateix davanter polonès, jugaran des de l’inici. «Ells seran titulars, que ningú es preocupi i salutacions a Lisboa», va dir el tècnic alemany fent referència en aquest duel a la distància entre Barça i Benfica.