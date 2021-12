Tot és cosa de l’«efecte Gasol», però el Bàsquet Girona és un altre. Els de Jordi Sargaral confien en ells mateixos i, fins i tot, planten cara als equips més forts de la LEB Or. Ahir van guanyar a la pista de l’Easycharger Palència (62-73), tercer classificat. Els gironins van ser superiors de principi a fi, deixant un avís clar: han despertat i no renuncien a res.

La presència de Marc Gasol va causar impacte a Palència. Les graderies del pavelló municipal es van omplir de gom a gom, amb gairebé 5.000 espectadors, per veure el campió de l’NBA en acció. No van haver d’esperar gaire per patir-lo. El pivot intimidava i, de retruc, donava ales a un Bàsquet Girona, que ben aviat va fer-se l’amo de la pista. Als cinc minuts, els gironins ja anaven 2-10 i un triple va ser el detonant perquè el conjunt local demanés temps mort. El Palència va fer un intent per entrar al partit, però els de Sargatal seguien creixent amb confiança tant en atac com en defensa.

Després d’acabar el primer parcial amb un 13-22, el Bàsquet Girona va fer valer la seva superioritat en el segon per deixar clar qui manava. Amb Gasol repartint assistències i tirs des dels 6,75 a tort i a dret, poca cosa hi podia fer el Palència. Només Prince Ali aconseguia marcar diferències sent el màxim anotador. Mentre que pel costat gironí gairebé tothom hi tenia alguna cosa a dir. Jawara, sobretot, Sàbat o Franch, entre d’altres, s’afegien a la festa de Gasol per cohibir el rival. Es va arribar a una màxima de 21 punts i, tot i que el Palència va fer un esforç abans del descans per retallar distàncies, només va fer que maquillar el resultat: 31-42.

Així es va demostrar en el tercer quart. El Bàsquet Girona no va perdonar, mostrant-se com un equip sòlid i equilibrat en tots els aspectes. Vecvagars també va estar encertat cap a la cistella. Mentre que Franch va encendre les alarmes al conjunt local des dels 6,75. I això que el Palència acabava de demanar un temps mort pel 0-7 que li havien clavat els gironins a l’inici del parcial. Els locals, però, van fer el possible per no tancar el marcador (47-54).

La retallada del Palència podia posar nervis als gironins, que ja s’imaginaven amb una victòria fàcil, però ni així. Amb el joc travat, tenir Gasol era un punt a favor. O uns quants. I calia aprofitar-ho. Seguia ajudant Jawara, superant la pressió local per arribar a la cistella. Conscients que no podien deixar escapar la victòria, els gironins van dedicar-se a desesperar el Palència mantenint la seva superioritat tant al damunt de la pista com al marcador. Amb tot decidit, Sargatal va deixar descansar Gasol els darrers tres minuts de partit. Més que merescut.