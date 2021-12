El primer derbi de la tramuntana és per al Peralada. Els d'Hèctor Simón han golejat aquest migida el Figueres a Vilatenim (1-4), on els blanc-i-blaus segueixen sense sortir-se'n. Els de Mosiés Hurtado han aconseguit igualar el gol inicial d'Adrià Casanova amb una diana de Pugi als cinc minuts d'encaixar, però no han pogut amb la resta. Abans del descans, Sergi Romero ha tornat a avançar els xampanyers i a la represa ha marcat el doblet. Raul Martínez ha fet pujar el quart al marcador. Ho tenien difícil, tot i que els figuerencs tampoc han renunciat al partit. Timo ha tingut la darrera ocasió arran d'una centrada de Suaibo. Ha anat fora.