El Girona B podria marxar de vacances amb un bon regal: acabar l’any 2021 com a líder de la classificació de Tercera Divisió de RFEF. El repte el té contra el Peralada (12h) en un derbi gironí a Riudarenes marcat, una vegada més per la Covid-19. I és que el filial blanc-i-vermell ha noticiat tres positius entre plantilla i cos tècnic que han fet perillar el partit fins a l’últim moment. La disputa pel lideratge de la categoria és clarament gironina. Olot, Girona B i Peralada són els tres protagonistes del podi el que portem de temporada, amb l’ordre encara per decidir. Una victòria avui del filial blanc-i-vermell els permetria menjar-se als raïms a la primera posició, passant per davant l’Olot, que descansa, i que és líder ara mateix, tot i que només per un punt. Un empat, en canvi, els igualaria en punts. El Peralada, que és tercer amb un partit menys, buscarà posar pressió als dos primers classificats.

Els dos equips arriben en bon moment i tot es decidirà sobre el terreny de joc. El Girona B, malgrat les baixes que comportarà la Covid, encadena dues victòries consecutives, amb una notòria remuntada la jornada anterior contra el Granollers (2-3), després de marxar al descans perdent per dos gols, i amb un balanç de quatre partits seguits sense perdre, des del 2-1 al camp del San Cristóbal. El Peralada, tot i veure’s obligat a ajornar al partit anterior contra el Manresa -de nou per Covid en l’equip rival- i comptar així amb un partit menys, només ha experimentat el gust de la derrota una vegada aquest curs, contra el Sant Andreu, i cada jornada el seu futbol va a més. La tercera figura de l’equació és l’Olot, que de moment es manté al capdavant de la classificació, amb tres partits consecutius sumant tres punts, i amb descans aquesta setmana.