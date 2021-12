El 2003, mesos abans de treure el cap a la llotja del Camp Nou per primera vegada, Joan Laporta va escenificar la seva idea de projecte esportiu al voltant del cercle virtuós que tenia la seva base en la famosa T. El fitxatge de tres jugadors «excel·lents» que completessin l’aterratge de dos «cracs mediàtics», segons la terminologia laportiana de llavors simbolitzada després en la contractació fallida de Beckham, minvada per la decisiva aparició de Ronaldinho. I Ferran Torres encaixa en el perfil d’excel·lent futbolista» sense ser considerat encara una estrella.

Encara que Laporta, en la seva segona etapa com a president, sí que li posa aquesta etiqueta tenint en compte quin és el seu preu: 55 milions d’euros més 10 en variables. Això ho trasllada a temps d’abundància més propi del mercat d’abans de la pandèmia. Si Alves era una solució d’emergència per un problema general, Ferran Torres és un pilar estructural del projecte de Laporta, que fa servir la finestra d’hivern tot recordant, potser, aquell Davids que va activar el cercle virtuós fa gairebé dues dècades.

Torres serà el primer gran fitxatge. Una petició directa de Xavi per reforçar el seu atac, assumint el tècnic que no és un golejador pur. Tampoc té diners ni recursos el Barça per intentar tancar operacions com les de Mbappé, cada cop més amo del seu destí i a prop del Reial Madrid; o de Haaland, el somni de Laporta per convertir-lo en el nou far del seu Barça.

Revisió mèdica a Barcelona

A l’espera que arribi, però ja en el proper estiu, aquest crac mediàtic, seguint el pla que tenen entre mans Laporta i Mateu Alemany, el director de futbol blaugrana tot intentant sortir de la crisi, Ferran és una excel·lent solució per a Xavi. Ahir el davanter valencià, de 21 anys, ja va estar a Barcelona passant un exhaustiu reconeixement mèdic. Primer a l’Hospital de Barcelona i després a la Ciutat Esportiva del conjunt blaugrana. Exhaustiva i completa perquè el futbolista està lesionat. No juga des del passat 10 d’octubre, quan va patir una seriosa lesió en el peu dret en la final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola contra França. Ferran està a punt de complir el tercer mes de baixa, encara que ha entrat en la fase final de la seva recuperació. Com ell mateix va voler deixar ben clar en les xarxes socials, on va penjar unes imatges en les quals se’l podia veure treballant a València, on ha estat corrents i colpejant la pilota amb normalitat durant les últimes setmanes. No jugarà, per tant, el dia 2 a Palma. On tampoc hi seran els defenses Clément Lenglet i Dani Alves, els primers casos de coronavirus del equip després de les vacances de Nadal.