De mica en mica l’Spar Girona té més efectius per jugar els partits. Magali Mendy serà la gran novetat del partit d’aquest vespre davant l’Ensino de Lugo (19:30, Twitter Baloncesto España), el primer de l’any a Fontajau. La francesa no va poder debutar la setmana passada a la pista del Baxi Ferrol (64-94) perquè els papers del trànsfer no van arribar a temps, però avui ja podrà tornar a sentir l’escalf de l’afició gironina, que ja coneix del seu pas pel club els cursos 2017-2018 i 2019-2020. També podrà ser-hi Michaela Onyenwere que, tot i fracturar-se el nas en l’entrenament de diumenge, estarà a disposició. Qui encara no tornarà després de la seva llarga lesió, però la seva arribada és «imminent» és María Araújo. Segons Laura Antoja «estem pendents de les sensacions que tingui en els entrenaments». L’assistent d’Alfred Julbe també afirma que «amb tots els respectes cap a l’Ensino», el partit d’avui és davant un rival el qual «podem superar i, a més, gaudir del partit». Un d’aquests factors perquè l’Uni pugui tenir un enfrontament relativament tranquil, abans dels exigents partits d’aquest mes de gener, és que ha d’estar «bé i concentrat», davant un rival que proposa un joc «incòmode».

Dirigit per Miguel Àngel Ortega, extècnic de l’Uni la temporada 2015-2016 abans d’entrenar cinc anys el Perfumerías Avenida, l’Ensino de Lugo passa per un moment difícil. Només ha guanyat un dels últims vuit partits que ha jugat i és quart per la cua, però Antoja avisa que és un equip amb «intensitat i ritme». La preparadora mataronina també explica que «són gent molt agressiva, que lluitarà cada pilota i cada rebot i el que no hem de fer és caure en el seu ritme accelerat». El conjunt gallec «no té grans estrelles, però si cinc o sis jugadores que poden aportar a nivell ofensiu». Entre elles la gironina Georgina Bahí, que va jugar a l’Uni entre 2009 i 2011, i que aquest curs ha decidit canviar d’equip i marxar a l’Ensino després de set temporades al Cadí La Seu. També hi serà Helena Oma, molt estimada a Fontajau durant els tres anys que hi va ser, però que no va tenir la continuïtat que ara té amb l’equip gallec.