L’empat a un va ser el resultat que reflectia el marcador en el final del primer partit de l’any del Nou Estadi de Palamós. Un duel que va reunir dos conjunts molt necessitats de punts i que es va saldar amb dues autèntiques obres d’art com a gols. Cala va ser l’autor de la diana del Costa Brava a la primera meitat; mentre que el davanter del Sabadell Néstor el va imitar a la segona donant un punt insuficient per als dos conjunts que seguiran una setmana més a la zona de descens a Tercera RFEF.

Els Reis es van avançar abans d’hora a Palamós. Fins a cinc regals, reconvertit en fitxatges, són els que han arribat al Nou Estadi per ajudar a un Costa Brava. El Costa Brava va deixar el 2021 amb dos triomfs seguits que donen esperança al club, tot i que ahir no pogués arribar-ne un altre.

El d’ahir era un duel a vida o mort. Òscar Álvarez tenia ben apresa la lliçó, per això no va especular en cap moment amb l’alineació i només va fer entrar dues de les cinc cares noves com són Varela al lateral esquerre i Àlex López de Groot en punta d’atac. Cal destacar que el davanter ja fa mesos que està en dinàmica d’equip i es va notar només donat el tret de sortida del duel.

De les botes de Pere va sortir una centrada mil·limètrica on l’ex del Mallorca va rematar, però Emili va fer una aturada espectacular. Només era el minut 3 i la primera ocasió ja havia arribat. El domini dels locals era patent amb Pere com a protagonista un cop més. La va tenir en un xut a la frontal de l’àrea abans que es lesionés i donés entrada a Marc Manchón. De moment, el Sabadell no inquietava a Marcos; tot el perill era a l’altra àrea amb un Cala molt actiu fent i desfent a la mitja punta. Fins a dues ocasions va malbaratar, però a la tercera la seva punteria va estar ben afinada quan va engaltar un xut des de la mitja lluna de l’àrea per fer que la pilota piqués el pal i entrés. Era el minut 40 i el més complicat ja estava fet (1-0).

Sense conformar-se, el jove extrem va estar a punt de fer el 2-0 de cap a la represa. El Costa Brava va donar entrada a Nuha, que va rondar el gol. Però no, Néstor amb un remat antològic des de fora de l’àrea va fer l’1-1 quan més tranquil·les estaven les coses pels locals. A partir d’aquí els nervis i la intranquil·litat van descafeïnar el tram final del partit, que va acabar castigant els dos equips amb un punt insuficient.