El Barça va evitar passar vergonya ahir en la seva visita al Municipal de Linarejos, gràcies als gols de Dembélé i Ferran Jutglà a la segona part que van servir per remuntar i passar a vuitens de final de la Copa del Rei (1-2). Arran d’un gol inicial d’Hugo Díaz, els de Xavi Hernández van anar a remolc en el marcador fins a l’última mitja hora de partit, quan Dembélé i Jutglà van evitar el desastre. La nit va ser d’un aprovat just per a un conjunt blaugrana que va patir per eliminar un equip de la Primera RFEF, la tercera categoria del futbol espanyol. El Barça es va veure superat a la primera part, però van aconseguir rentar-se la cara en la segona per acabar emportant-se la victòria.

El vigent campió de la Copa va rebre aviat la primera bufetada. Només havien passat 19 minuts quan Hugo Díaz va rematar amb el cap un centre exquisit de Fran Carnicer. El gir de coll va permetre canviar la trajectòria de la pilota -que va arribar mesurada des de la dreta- i així enganyar a un Neto que res va poder fer per evitar que esclatés l’eufòria a Linarejos. El partit es va posar lleig per a un Barça que va començar a desesperar-se amb dos llançaments llunyans de Nico, un d’ells després d’una bona pilota de Jordi Alba, i el propi lateral esquerrà va tenir l’ocasió més clara amb una rematada -lliure de marca- al segon pal en l’afegit del primer temps. El seu tret se’n va anar per damunt del travesser. No obstant això, la segona part va ser totalment diferent. El guió el va canviar Xavi des de la banqueta amb el triple canvi de Piqué, De Jong i Dembélé, que va ser clau per equilibrar el partit. Ja havia avisat el francès fins que un xut des de la frontal, amb un bot complicat per a Razak, va suposar l’empat i la tranquil·litat quan faltava mitja hora pel final. El Barça es va deixar anar, va trobar més espais per banda, amb un bon Dani Alves en el seu redebut amb la samarreta blaugrana, i a la vegada va aprofitar el desgast físic del conjunt rival per donar l’estocada definitiva. Jutglà, amb una retallada i una definició mestra, va donar la volta al partit i va resoldre un tràmit que es va complicar de valent a causa del bon plantejament dels andalusos, que van merèixer haver forçat la pròrroga. I va anar així perquè els d’Alberto González es van deixar el cor sobre la gespa. Primer amb un gol anul·lat abans que Jutglà aconseguís l’1-2 i després amb una acció increïble de Carracedo que es va estavellar a la creueta. El Linares es va buidar i va marxar d’aquesta Copa amb el cap ben alt i l’ovació de la seva gent. Per la seva part, el Barça, va poder haver aconseguit un resultat més ampli al final, però el futbol va voler que fins a l’últim instant els de casa mantinguessin l’espelma encesa. Els de Xavi comencen amb dificultats la defensa del títol, però asseguren -amb molta feina- la seva presència en el sorteig dels vuitens de final que tindrà lloc demà. Ara toca pensar en la Lliga. I és que dissabte hi torna a haver partit davant el Granada (18:30 h).