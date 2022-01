Dimarts, el món del bàsquet va veure un dels capítols més vergonyosos que es recordaran mai. Amb la feina feta el Lointek Gernika, on actualment milita l’exjugadora de l’Uni Girona, Rosó Buch, viatjava fins a Turquia per enfrontar-se al Cukurova. La renta amb que arribaven era escandalosa, ja que al partit d’anada havien superat a les turques per un contudent 83-59. En principi, les coses havien d’anar molt malament per dir adéu a la competició.

(HILO)



En el equipo empezamos a dar positivo el día 18, tanto clubes como Fiba acordamos jugar el partido de vuelta hoy, día 4. Hicimos la respectiva cuarentena y empezamos a entrenar cuando todas dimos negativo en el test de antígenos. — Roso BR (@roso6buch) 4 de enero de 2022

Obligades a fer-se una PCR, van arribar les basques amb tots els resultats negatius. Tot i això, van ser obligades a fer-se una PCR abans del duel on, per mala sort i sorprenentment, Belén Arrojova va donar positiu. Ràpidament, va abandonar l’hotel per anar a un hospital a fer-se un altre test; però no li van donar el resultat i no la van deixar jugar. A l’hora del sopar, és a dir, després del partit, l’staff tècnic va rebre la notícia que el resultat havia sortit negatiu.

Todo el mundo creo que ha podido ver la tomadura de pelo sufrida hoy en el partido en Turquia, pero más allá de todo lo que se ha visto en camara, me apetece contar el comienzo de todo esto. — Kevin Huber (@KevinHuber14) 4 de enero de 2022

Sense ella, l’equip va anar a jugar a un pavelló que no era habitual del conjunt local. Van canviar un de 7.000 seients per un altre de 2.500 per convertir la tarda en un malson per a les basques; i tenir el públic rival a sobre en tot moment. Amb vuit jugadores disponibles, van patir un arbitratge molt «casolà». Quatre d’elles, en poc, van acumular quatre faltes. Per si fossin pocs els factors externs, aquella tarda no va ser la millor en encert. Un cúmul de coses que va fer que les turques guanyessin 69-40 i eliminessin el Gernika de la competició.