Per si ja no en tenia prou, el Barça afegeix dos jugadors més en la llista de baixes pel partit de dissabte al camp del Granada (18:30h). Ronald Araujo i Frankie de Jong no van acabar el partit de dimecres de Copa al camp del Linares (1-2), on els blaugrana van haver de capgirar l’1-0 advers per classificar-se, i ahir el club va comunicar l’abast de les lesions dels dos jugadors. El defensa uruguaià haurà de ser operat avui d’una fractura en el segon i tercer os metacarpià de la mà dreta. Per altra banda, el neerlandès pateix una elongació muscular en el soli de la cama esquerra.

Respecte a Araujo, el club va informar que aquest mateix divendres «serà intervingut quirúrgicament» pel doctor Xavier Mir sota la supervisió dels serveis mèdics i va precisar que una vegada finalitzada l’operació «es facilitarà un nou comunicat». En el cas de De Jong, que va entrar al descans per Riqui Puig i no va poder acabar el partit de Copa, la seva «evolució marcarà la disponibilitat» amb vista als pròxims partits, deia el comunicat del club. Aquestes dues noves baixes se sumen a les ja conegudes per coronavirus de Sergiño Dest, Gavi, Ez Abde, Philippe Coutinho, Alejandro Baldi, Ferran Torres, que de tota manera encara no ha pogut ser inscrit, i Pedri, que a més del positiu per covid-19 segueix recuperant-se de la seva lesió. Així mateix, Memphis Depay i Ansu Fati segueixen sense rebre l’alta mèdica dels seus problemes musculars, tot i que Xavi Hernández confia que estiguin disponibles en els pròxims dies pensant en l’exigent mes de gener que espera a l’equip, mentre que Sergi Roberto i Martin Braithwaite continuen recuperant-se de les seves lesions de llarga durada. Dimecres, al camp del Linares tampoc hi van ser Samuel Umtiti i Clémente Lenglet es van perdre el partit contra el Linares per problemes gàstrics. Està per veure si el tècnic de Terrassa pot recuperar alguns d’aquests jugadors, ja que, després del partit contra el Granada, l’equip posarà rumb a Aràbia Saudita per disputar la Supercopa d’Espanya, amb el partit de semifinals contra el Reial Madrid, dimecres.