La Divisió d’Honor Plata no retorna fins al pròxim 15 de gener després de l’aturada per Nadal, però el Sarrià s’ha hagut de posar les piles més aviat per jugar avui un dels dos partits que té ajornats. El conjunt dirigit per Josep Espar visita la pista del Ciudad Real (20h), en el partit corresponent a la jornada 8 i que es va posposar per un brot de Covid-19 en el conjunt manxec. Els gironins, amb només 4 punts en la classificació, ja estan a set de la cinquena plaça, l’última que dona accés a jugar la fase d’ascens. Així, miraran de trobar la seva millor versió per anar agafant confiança de cara al que queda de primera fase de campionat, on també tenen pendent un partit contra el Màlaga.