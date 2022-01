La 33a edició de la Copa d’Àfrcia de Nacions va engegar motors ahir. El duel inaugural va ser l’enfrontament entre el combinat nacional del Camerun -selecció amfitriona- i el de Burkina Fasso (2-1). La competició no es juga no època on els clubs descansen i per aquest motiu són molts els conjunts que estan patint les conseqüències en veure com alguns dels seus jugadors han hagut d’anar fins al Camerun a disputar la. Sense anar més lluny, un llarg reguitzell de jugadors de Primera i Segona Divisió van posar rumb cap al país africà amb l’objectiu d’ajudar al seu combinat nacional a fer un bon paper a l’edició d’enguany de la Copa d’Àfrica de Nacions. Alguns d’ells són el porter del Sevilla i ex del Girona, Yassine Bounou amb el Marroc; el jugador del Fuenlabrada Iban Salvador que està concentrat amb Guinea Equatorial i, ahir no va poder ser a Montilivi, o l’arbucienc Keita Baldé amb el Senegal o el banyolí Almike N’Diaye amb Mauritània.