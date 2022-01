Partit poc vistós i amb poques arribades entre el Castelldefels i l’Olot que els visitants van poder tancar a la segona part amb un sol gol de Xumetra (0-1).

L’Olot va plantejar una primera part amb pilotes llargues i fent-se fort en defensa. La mateixa idea de joc va oferir el Castelldefels, per això no es van veure grans ocasions i l’equilibri va ser la tònica dominant. Les arribades amb més perill eren ocasions que els defenses dels dos equips acabaven reduint en simples intents. La primera va venir d’una falta lateral que Xumetra, que ahir s’estrenava per segon cop amb la samarreta garrotxina, va centrar al cor de l’àrea però ni Vilanova ni Ayala van aconseguir rematar amb eficàcia. Més tard, al 35, el local Sergi Moreno va conduir la pilota fins a entrar a l’àrea olotina, però el posterior xut no va ser ni bo ni potent i es va escapar fer fora. Abans del descans, Arranz va servir una pilota a l’espai a Xumetra, però l’últim defensa del Castelldefels va dificultar l’execució de l’atacant empordanès.

A la represa, l’Olot va fer un pas endavant. Ferrón va estavellar la pilota al pal al 57 després d’una bona passada d’Ot. Al 65, arribaria el primer i definitiu gol dels garrotxins. Albert Blàzquez va arribar amb profunditat a la banda dreta i va servir una centrada que Arranz va deixar passar perquè Xumetra rematés a plaer al fons de la xarxa. Amb el gol encaixat, el Castelldefels va fer un pas més endavant i els visitants es van fer forts en defensa per tancar el marcador amb el definitiu 0 a 1.