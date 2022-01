Aliona Bolsova va apuntar-se ahir la victòria en la primera ronda de la prèvia de l’Open d’Austràlia i s’acosta una mica més a la fase final del primer Grand Slam de la temporada. La palafrugellenca necessita encara guanyar dos partits més per classificar-se pel quadre principal, on ja hi és Paula Badosa, setena cap de sèrie. Bolsova va guanyar la japonesa Yiku Naito en tres sets: 6-7 (2-7), 6-3 i 6-3. Ara s’enfrontarà a Usue Arconada, dels Estats Units i 185ena del món.