El tennista serbi Novak Djokovic ha estat detingut aquest dissabte a Melbourne per la policia australiana després de la decisió del govern del país de cancel·lar novament el seu visat per raons de "salut i d'ordre", fet que provocarà que el número u del món no pugui disputar l'Obert d'Austràlia.

Djokovic va ser transferit a un hotel que serveix com a centre de detenció d'immigrants a Melbourne després de reunir-se amb els advocats que el representen. L'esportista balcànic va arribar a l'Hotel Park, on ja va estar reclòs del dia 6 quan se li va anul·lar el permís d'entrada per primera vegada fins a aquest dilluns, vestint un xandall verd i una mascareta facial, segons va confirmar en imatges el canal públic ABC. Djokovic tenia permís per reunir-se aquest matí amb els advocats que el representen i tractar els arguments amb els quals busquen apel·lar la decisió presa ahir pel ministre d'Immigració australià, Alex Hawke, que va decidir revocar el permís d'entrada de Djokovic. De moment, no han transcendit les converses entre el balcànic i els seus representants legals.