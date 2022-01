«La victòria a València ens reforça i ens dona confiança per enfrontar-nos al Galatasaray», ha comentat Laura Antoja, la segona entrenadora d'un Spar Girona que disputa una nova jornada d'Eurolliga. «Desitgem capgirar la imatge del partit que vam jugar a Fontajau a la primera volta. Potser és el dia en què hem estat més fluix».

L'equip gironí, implicat de ple en la lluita per les primeres posicions del grup, ha viatjat a Turquia sense una jugadora, el nom de la qual no s'ha desvetllat. Segons ha informat el club, la jugadora, tot i que ja té l'alta mèdica i esportiva després de donar negatiu en els testos d'antígens -disputant el partit a València-, ha obtingut un resultat advers, sense ser contagiosa, a les proves realitzades prèviament al desplaçament que requereix per competir a l'Euroleague Women.