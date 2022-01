L’Espanyol, en un moment delicat després de perdre contra l’Elx fa una setmana i de ser eliminat a la Copa del Rei davant del Mallorca a Palma, visita el camp d’un Cadis necessitat, que estrena entrenador: Sergio González. El conjunt blanc-i-blau necessita sumar de nou per recuperar les bones sensacions del principi de temporada i consolidar-se a la zona tranquil·la de la classificació. El tècnic, Vicente Moreno, no podrà comptar amb el defensa Adrià Pedrosa ni tampoc amb el migcampista Keidi Bare, tots dos sancionats. Tampoc amb el lesionat David López. Per part del Cadis, estan descartats José Mari, Jonsson, Alarcón i Akapo. Carcelén, en canvi, torna a estar disponible.