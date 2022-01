Juga avui el Barça i no ho fa en un escenari qualsevol. Li toca visitar el nou San Mamés per enfrontar-se a l’Athletic (21:30, Telecinco). El premi, en cas de victòria, és el de classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei, una competició que un i altre equip han guanyat un bon grapat de vegades. 24 hores abans del duel, però, el focus d’atenció no se centra en qui pot o no jugar, sinó en un protagonista en concret: Ousmane Dembélé. El futur del davanter blaugrana sembla cada cop més lluny del Camp Nou. Sobretot després de les últimes declaracions del seu representant, atacant sense filtres als encarregats de negociar la seva renovació per part del Barça. En va parlar ahir, d’això i molt més, l’entrenador Xavi Hernández.

Esgotant-se el mes de gener, tot esperant una resposta del futbolista, que de portes cap a dins sembla voler-se quedar però qui encara no ha acceptat la proposta a la baixa de renovació, el Barça ha decidit moure fitxa. Un «moment complex» per a Xavi, qui reconeix que no és gens senzill moure’s en aquest escenari, però alhora capaç de donar un toc d’atenció al seu futbolista. «El club ha pres la decisió que, si no renova, s’haurà de buscar una solució. Estem negociant amb ell i el seu representant des de fa cinc mesos i no podem esperar més. Ell diu que es vol quedar, però no signa. Deixar-lo a la graderia no ho contemplem. Jo intento parlar d’això amb tot el respecte. No li vull faltar el respecte a ningú. Però és una solució o una altra. O renova o li haurem de buscar una sortida», va declarar.

Tot esperant desencallar aquesta situació, el Barça juga avui a Bilbao, flamant subcampió de la Supercopa d’Espanya. Ho farà després d’haver recuperat homes importants com Ansu Fati i Pedri, que s’uneixen a les cares noves de Ferran Torres i Dani Alves.

No hi seran Sergi Roberto ni Umtiti, lesionats. Tampoc Luuk de Jong, sancionat. Al mateix temps, Memphis Depay serà dubte fins a última hora. Pateix unes molèsties musculars i és complicat que pugui viatjar. Sí que ho podria fer Martin Braithwaite, lesionat des del mes de setembre per culpa d’un problema al genoll.

El Madrid juga a Elx

Abans de l’Athletic-Barça, torn pel Reial Madrid, que es juga l’accés a quarts al camp de l’Elx. El seu entrenador, Francisco Rodríguez, serà baixa per coronavirus. Com també Javier Pastore i Josema Sánchez. Benedetto, ja desvinculat, i els lesionats Enzo Roco, Iván Marcone i Pedro Bigas també estan descartats. Per part del conjunt blanc, torna Bale. No viatjaran Carvajal, Militao ni Jesús Vallejo.