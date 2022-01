El Barça femení va aconseguir ahir el títol de la Supercopa d’Espanya, després d’imposar-se per 7-0 a l’Atlètic. Un partit que més enllà de la victòria blaugrana, també serà recordat pel retorn al terreny de joc de la matalassera Virgínia Torrecilla després de guanyar el seu pols al càncer.

La cita es presentava com una revenja per a les blaugranes, després que el seu rival les eliminés en semifinals el curs passat, arrabassant-los l’únic títol que se’ls va escapar en una temporada per al record. Van sortir així decidides, amb una embranzida que va deixar fins a 3 gols en una primera part on van ser molt superiors. El primer va arribar al quart d’hora, quan Jenni Bell va servir un centre al segon pal que Rolfo va cabotejar per a lluïment de l’arquera Lindahl, qui va desviar com va poder, tocant el travesser i que Engel es va limitar a empènyer. De seguida van encaixar el segon, d’un cop de falta impecable de Graham Hansen, autora també del tercer, i considerada la millor jugadora de la final.

L’Atlètic va intentar remuntar, sobretot a la segona part, però no va haver-hi cap opció. En un dels primers acostaments del quadre català, Graham Hansen la va posar al segon pal perquè Rolfo segellés el quart. I seria la mateixa Hansen la que va signar el cinquè de cap en el minut cinquanta.

A partir d’aquí el ritme va baixar per donar pas a un altre gran moment del partit: just després del sisè gol, obra de Martens, la migcampista Virgínia Torrecilla va entrar en substitució de Silvia Meseguer i es va posar el braçalet de capitana, després de dos anys de lluita contra el càncer. Va ser l’altra gran notícia de la final, la cirereta al costat d’un gol més de Martenas, que va acabar d’arrodonir la victòria de les catalanes.