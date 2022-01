La Fiscalia de Barcelona ha incoat diligències de recerca arran de la denúncia presentada pel FC Barcelona contra l'expresident Josep Maria Bartomeu, segons han assegurat a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts del ministeri públic. Les perquisicions se centren en el pagament de comissions per traspàs de futbolistes, abonaments excessius a advocats, alguns d'ells vinculats a un jugador, el Espai Barça i el possible fraccionament de pagaments, entre altres irregularitats.

De la recerca s'ha fet càrrec el Servei de Delictes Econòmics de la Fiscalia de Barcelona, segons les mateixes fonts. L'habitual en aquests casos és que primer és recaptar documentació per a analitzar si s'ha comès o no delicte i, posteriorment, es practiquen altres proves, com, poden ser, declaracions de testimonis o, fins i tot, si es considera necessari de les mateixes persones que estan sent investigades.

En el cas que es tinguin indicis de la comissió d'un delicte, la fiscalia presentarà una denúncia o una querella, que serà distribuïda entre els jutjats d'instrucció de la capital catalana. Una possibilitat que es podria unificar en el procés judicial ja en marxa pel 'cas Barçagate'.

Investigacions prèvies

La denúncia del Barça es basa en els fets que es deriven de les conclusions de la recerca Forensic que ha realitzat el club des del mes de març passat. Aquesta mesura va ser anunciada oficialment per la directiva, que va mantenir el dijous la seva tradicional reunió mensual al Camp Nou. Aquest informe, que va néixer, segons va explicar el Barça, "a conseqüència de la Due Diligence Financera amb l'objectiu de detectar possibles irregularitats en la gestió del club durant l'últim mandat presidencial", serà presentat oficialment dilluns que ve 1 de febrer a partir de les 11 del matí en el Auditori 1899 del Camp Nou.