No està sent una temporada fàcil pel Sarrià i els números ho demostren. Ahir va encaixar una nova derrota davant el Port Sagunt (28-34), la tercera consecutiva. En un partit sense públic a les graderies, com ja havia passat en l’enfrontament del 18 de desembre contra el Cajasur, i com també passarà en els partits ajornats davant el Màlaga -dimecres- i contra l’Eivissa -encara sense data-. I sense l’escalf de la seva gent, el Sarrià es va veure superat des del principi.

Amb un parcial de 2-7 en els primers vuit minuts, ja es posava en evidència quina seria la tònica. Sí, als locals mai se’ls pot retreure que no ho intentessin, però semblava que els valencians tenien l’avantatge controlat en tot moment. Del 2-7 el Sarrià va retallar al 5-7, però va ser un miratge perquè els visitants es van tornar a escapar a sis gols quan s’havia jugat un quart d’hora (5-11). L’avantatge continuava creixent, fins que va arribar a ser de nou gols en l’inici de la segona meitat (13-22). Una diferència que semblava insalvable pel que s’havia vist fins aquell moment, però que el Sarrià va arribar a retallar fins als 4 gols (24-28). Encara que el Port Sagunt va acabar guanyant per sis. Guillem Lozano va ser el màxim golejador local amb 12 dianes, mentre que la nota positiva del partit va ser el retorn de Martí Arnau, que va jugar el seu primer partit aquesta temporada.