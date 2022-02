L’estany de Banyoles i el seu entorn són un espai natural d’un gran valor geològic, ecològic i paisatgístic. Un entorn únic a Catalunya i admirat arreu per totes les seves possibilitats tant d’oci familiar com esportiu. En aquest sentit, l’estany, concretament la sala de socis del Club Natació Banyoles, ha estat l’escenari escollit on es decidirà si hi ha relleu al capdavant de la presidència de la Federació Espanyola de Rem o bé Asunción Loriente hi continua al capdavant. Només set mesos després de ser reelegida al càrrec, l’oposició ha promogut una moció de censura que, tot i els recursos al TAD, la presidenta no ha pogut evitar. Loriente, en una decisió criticada pels opositors que són, en bona part, de Galícia i Andalusia, ha fixat la votació de la moció aquest matí a Banyoles, a les instal·lacions del club i amb unes vistes espectaculars a l’estany. El cap visible de l’oposició és José Agustín Gómez-Raggio, un advocat amb passat a Ciutadans, expresident del Club Mediterranéo de Màlaga i que compta amb l’aval de José Manuel Seijas, de 74 anys i president de la federació gallega -una de les que té més clubs i llicències a Espanya- des d’en fa 39. Loriente, de 50 anys, és la única dona presidenta d’una federació olímpica a Espanya. Ho és des del 2018 i fa set mesos va ser reescollida. A més a més és jutgessa àrbitra nacional i internacional. L’oposició posa en dubte que Loriente hagi desplegat les propostes per les quals va ser escollida mentre que ella justifica que amb tan poc temps ha estat impossible i atribueix la moció a motius polítics. Una lluita de poder, política i territorial, en tota regla de la qual en serà testimoni indirecte Banyoles aquest matí.

El cas va encara més enllà si s’entra a fons amb el líder de l’oposició. Gómez-Raggio, amb passat a Ciutadans, no ha amagat mai la seva ideologia política a les xarxes socials. Tant és així que El Correo destapava piulades -esborrades darrerement- del nivell de «ser fatxa es una forma de vida moral i estèticament superior. Gent d’ordre» o «els fatxes som superiors en tot». A més a més en d’altres piulades havia fins i tot insultat Pedro Sánchez i Pablo Casado a qui va dir «fills de puta». En la mateixa línia, el president gallec, principal avalador de Gómez-Raggio es preguntava a El País «quina experiència té aquesta noia (Loriente) a part de ser mestressa de casa». En aquest sentit, el grup opositor de Gómez-Raggio assegura tenir un 70% dels vots a favor de la moció, la qual cosa, si és veritat, provocaria l’adéu de Loriente i la seva arribada al poder. La presidenta, per la seva banda, confia haver reconduït la decisió de prou presidents territorials per no perdre la moció i poder continuar al càrrec.